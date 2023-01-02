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لحملة البكالوريوس فما فوق

وظائف بشركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف”

2023-01-02 الساعة 12:25
وظائف بشركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) توفر وظائف هندسية وتقنية وإدارية لحملة البكالوريوس فما فوق، مع ملاحظة أن الوظائف متاحة للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمي الوظيفي 

مشروع التخرج للمهندس
 
  • المؤهلات والخبرة
  • درجة البكالوريوس في الهندسة أو درجة الماجستير في الهندسة (مفضل) مع 10-20 سنة من الخبرة العملية ذات الصلة.
  • خبرة في تنفيذ وإدارة مشروع رأس المال في مصفاة أو البتروكيماويات.
  • معرفة معايير المشروع لمراقبة المشروع والهندسة والتنفيذ والمتطلبات التنظيمية ودورة التعاقد.
  • جودة القيادة وحل المشكلات والعمل الجماعي والتحسين المستمر والعلاقات الشخصية ومهارات الاتصال الجيدة.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف (لينكد إن)
رابط التقديم (اضغط هنا)

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