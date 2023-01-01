وظائف بشركة بي إيه إي سيستمز السعودية

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مدرب ومنسق عمليات L16. فني دعم الحياة. مدرب طاقم جوي. وظيفةIP (أساسي). رئيس التجاري. وظيفةIP (أساسي). وظيفة IP (متقدم). أخصائي طاقم جوي. وظيفة ATD IP (متقدم). طيار تايفون. قائد تخطيط الأسطول. مدرب مدير الأسلحة CAT III. أخصائي الإعصار الفني – هيكل الطائرة. مدرس علوم تطبيقية. مشرف خلية التدريب على حمل السلاح. طيار مدرب IDS. فني صيانة الكترونيات. مدرب محاكي IDS – WSO. وحدة تحكم عمليات صيانة الإعصار. مدرس علوم الطيران (أكاديمي). فني صيانة طائرات. تايفون افيونيك فني مشرف. مدرب محاكي IDS – طيار. فني من النوع الثاني. والمزيد …