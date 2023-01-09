وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية
شريك أعمال الموارد البشرية
المؤهلات والخبرة
أخصائي علاج وظيفي-مركز الأمير سلطان
المؤهلات والخبرة
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