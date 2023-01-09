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يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة

2023-01-09 الساعة 10:33
وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية

المسمى الوظيفي:

شريك أعمال الموارد البشرية

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المؤهلات والخبرة

  1. بكالوريوس في إدارة الأعمال أو تخصص مشابه
  2. خبرة 3-5 سنوات
  3. لغة إنجليزية متوسطة

أخصائي علاج وظيفي-مركز الأمير سلطان

المؤهلات والخبرة

  1. حاصل على  درجة بكالوريوس كحد أدنى في التخصص .
  2. سنتين خبرة كحد أدنى .
  3. رخصة مزاولة المهنة من هيئة التخصصات الطبية

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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