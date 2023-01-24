وظائف بشركة نون للتسوق في عدة تخصصات

أعلنت شركة نون للتسوق (noon)، عبر حسابها الرسمي لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: 1- مشرف لوجستي Logistics Supervisor المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس في اللوجستيات أو إدارة سلسلة التوريد أو دور مماثل

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التجارة الإلكترونية في مجال ذي صلة

خبرة قوية في العمل كشريك تجاري في تقديم دعم أفضل للقرار وتمكين المبادرات الإستراتيجية التي تساعد على تحسين الأداء المالي للمؤسسة. المهام الوظيفية: تنفيذ المهام وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية (SOPs.)

إجراء الفحوصات الأمنية قبل نهاية المناوبة.

قم بتعيين العمل للموظفين كما هو مطلوب لدعم سير العمل والمقاييس اليومية.

دعم تطوير ثقافة قوية لممارسات ومبادرات الصحة والسلامة من خلال الامتثال لها

مسؤول عن تحليل الشكاوى اللوجستية ، وإجراء التحقيق لتحديد السبب الجذري ، والعمل التصحيحي / الوقائي

الإجراءات والمتابعة والتحقق من التنفيذ والتحسين المستمر ؛

إدارة الفواتير اللوجستية وأمبير. التحليل والتحكم في التكاليف ؛

إدارة وتصميم وتنفيذ المشاريع اللوجستية المعقدة والمبادرة الجديدة والتنسيق مع فرق متعددة الوظائف

دعم المشاريع الجديدة. هذا هو دور خبير لوجستي رئيسي لتقسيم القضايا المعقدة إلى أجزاء يمكن إدارتها وتطويرها

العملية الوظيفية وتقديمها بطريقة ناجحة وفي الوقت المناسب. طريقة التقديم: وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنا ).