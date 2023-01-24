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وظائف بشركة نون للتسوق في عدة تخصصات

2023-01-24 الساعة 11:22
وظائف بشركة نون للتسوق في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة نون للتسوق (noon)، عبر حسابها الرسمي لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- مشرف لوجستي Logistics Supervisor
المؤهلات و الخبرات:
  • درجة البكالوريوس في اللوجستيات أو إدارة سلسلة التوريد أو دور مماثل
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التجارة الإلكترونية في مجال ذي صلة
  • خبرة قوية في العمل كشريك تجاري في تقديم دعم أفضل للقرار وتمكين المبادرات الإستراتيجية التي تساعد على تحسين الأداء المالي للمؤسسة.

المهام الوظيفية:

  • تنفيذ المهام وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية (SOPs.)
  • إجراء الفحوصات الأمنية قبل نهاية المناوبة.
  • قم بتعيين العمل للموظفين كما هو مطلوب لدعم سير العمل والمقاييس اليومية.
  • دعم تطوير ثقافة قوية لممارسات ومبادرات الصحة والسلامة من خلال الامتثال لها
  • مسؤول عن تحليل الشكاوى اللوجستية ، وإجراء التحقيق لتحديد السبب الجذري ، والعمل التصحيحي / الوقائي
  • الإجراءات والمتابعة والتحقق من التنفيذ والتحسين المستمر ؛
  • إدارة الفواتير اللوجستية وأمبير. التحليل والتحكم في التكاليف ؛
  • إدارة وتصميم وتنفيذ المشاريع اللوجستية المعقدة والمبادرة الجديدة والتنسيق مع فرق متعددة الوظائف
  • دعم المشاريع الجديدة. هذا هو دور خبير لوجستي رئيسي لتقسيم القضايا المعقدة إلى أجزاء يمكن إدارتها وتطويرها
  • العملية الوظيفية وتقديمها بطريقة ناجحة وفي الوقت المناسب.

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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