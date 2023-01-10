وظائف بـ الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف تقنية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مطوّر الواجهات الأمامية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في استخدام Vue.js أو خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تطوير الواجهة الأمامية.

– خبرة العمل مع HTML5 و CSS3.

2- مطوّر الواجهات الخلفية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– معرفة إطار عمل الويب PHP Laravel.

– معرفة تقنيات الواجهة الأمامية بما في ذلك CSS3 و JavaScript و HTML5.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/17 الموافق 2023/01/10 وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مطوّر الواجهات الأمامية:

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2- مطوّر الواجهات الخلفية:

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