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وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

2023-01-25 الساعة 1:53
وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف صحية وهندسية وتقنية بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- صيدلي.
2- فني التخطيط الكهربائي للقلب.
3- مدير صيانة الطائرات.
4- مدرب صيانة طائرات.
5- مدير تطوير التطبيقات.
6- مهندس الأنظمة المالية والإدارية.

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أماكن العمل:

– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
– إدارة الإخلاء الطبي الجوي.
– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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