وظائف بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني في 5 مدن

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مراقبين سلامة) و (كاتب) و (صحية) بعدة مدن (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.