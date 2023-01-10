وظائف بـ الشؤون الصحية بالحرس الوطني في 5 مدن

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (مراقبين سلامة) و (كاتب) و (صحية) بعدة مدن (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مراقب سلامة (شهادة الثانوية).
2- كاتب.
3- وظائف صحية.
4- وظائف تمريض.
5- وظائف طبية (مُتعددة).
.. وغيرها من الوظائف.
– (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء).
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، واختيار قسم الوظائف المناسب.