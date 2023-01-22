الطلبة السعوديون يحصدون 94 جائزة علمية دولية خلال 2022 35 وظيفة لدى شركة الأهلي إسناد جمعية ألزهايمر بالرياض تستضيف المؤتمر الدولي الخامس أمين عام هيئة الصحفيين يدشن برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بدء تطبيق مبادرة الفسخ خلال ساعتين في جميع المنافذ الجمركية 6 خطوات لتعديل تاريخ استبعاد المشترك في التأمينات “المواطن” توثق ليلة استثنائية لنجوم الفن في Joy Awards كيفية تغيير الحالة الاجتماعية بـ حساب المواطن وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات الأرضية طريف تُسجل أدنى درجة حرارة اليوم في المملكة بـ 4 مئوية
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: