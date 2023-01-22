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وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات الأرضية

2023-01-22 الساعة 10:55
وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات الأرضية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تدقيق الشركات
Corporate Audit Specialist

المؤهلات والخبرات :

  • درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • يُفضل الشهادات المهنية ، مثل: CIA و CPA و CCSA و CMA و CISA و CRMA و CFE.
  • خبرة ذات صلة لا تقل عن 4 – 6 سنوات

طريقة التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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