وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات الأرضية

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: – أخصائي تدقيق الشركات

Corporate Audit Specialist المؤهلات والخبرات : درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

يُفضل الشهادات المهنية ، مثل: CIA و CPA و CCSA و CMA و CISA و CRMA و CFE.

خبرة ذات صلة لا تقل عن 4 – 6 سنوات طريقة التقديم وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنا ).