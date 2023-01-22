وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية

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أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- أخصائي – العلاقات العامة والإعلام.
2- مساعد مدير مشروع.
3- أخصائي أول- شراكات استراتيجية وتطوير أعمال.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– الاتصالات.
– إدارة الأعمال.
– الصحافة.
– وسائل الإعلام.
– الدعاية والإعلان.
– الاقتصاد.
– الإدارة العامة.
– الاقتصاد الكلي.
– العلوم السياسية.
– الدبلوماسية العامة.
– الأعمال الدولية.
– أو ما يعادلها.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا