تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الحج: يلزم سريان الهوية للمواطن والمقيم لأداء الفريضة جازان وشرورة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 3 مئوية طريقة سهلة لإخفاء تطبيقات الآيفون بسهولة البنك الأهلي يوصي بزيادة رأس المال إلى 60 مليار ريال مشاركة نوعية لـ المائدة السعودية بمدينة ليون الفرنسية تركي آل الشيخ: إغلاق مزاد تذكرة فوق الخيال مساءً وظائف بالهيئة السعودية للمقاولين اليوم.. بدء تطبيق ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالرياض
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) توفر وظائف لحملة (الشهادة الجامعية) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي مياه وبيئة بحرية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة البيئية، الهندسة البحرية، علوم البيئة، علوم الأرض، علوم الاستدامة).
– الإلمام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالبيئة البحرية والساحلية الصادرة من المنظمات الدولية ذات العلاقة.
– الخبرة في مجال البيئة البحرية والساحلية.
– المعرفة بالأنظمة واللوائح والتشريعات المحلية الخاصة بنظام البيئة البحرية والساحلية.
– جمع وتحليل البيانات وحل المشكلات.
– خبرة في إعداد وكتابة التقارير واللوائح المنظمة للعمل.
– القدرة على تحديد وتقييم الأثر البيئي المستمر.
– المعرفة والفهم للإدارة البيئية والتقييم.
– القدرة على التنظيم وسرعة الاستجابة.
– القدرة على أداء العديد من المهام والتفاعل مع أصحاب المصلحة.
– إتقان اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).
2- أخصائي أوزون:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، الهندسة البيئية، علوم البيئة، الإدارة البيئية).
– إتقان اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).
– التواصل الفعال وضمان الجودة.
– جمع وتحليل البيانات وحل المشكلات.
– القدرة على تحديد وتقييم الأثر البيئي المستمر.
– المعرفة والفهم للإدارة البيئية والتقييم.
– المهارات القيادية والقدرة على التنظيم وسرعة الاستجابة.
– القدرة على أداء العديد من المهام والتفاعل مع أصحاب المصلحة.
– يفضّل شهادة مهنية مرتبطة بالعمل البيئي والتبريد والتكييف.
– التقديم مُتاح الآن
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1- أخصائي مياه وبيئة بحرية: اضغط هنا
2- أخصائي أوزون: اضغط هنا