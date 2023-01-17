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لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض

وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

2023-01-17 الساعة 11:14
وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) توفر وظائف لحملة (الشهادة الجامعية) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي مياه وبيئة بحرية:

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– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة البيئية، الهندسة البحرية، علوم البيئة، علوم الأرض، علوم الاستدامة).
– الإلمام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالبيئة البحرية والساحلية الصادرة من المنظمات الدولية ذات العلاقة.
– الخبرة في مجال البيئة البحرية والساحلية.
– المعرفة بالأنظمة واللوائح والتشريعات المحلية الخاصة بنظام البيئة البحرية والساحلية.
– جمع وتحليل البيانات وحل المشكلات.
– خبرة في إعداد وكتابة التقارير واللوائح المنظمة للعمل.
– القدرة على تحديد وتقييم الأثر البيئي المستمر.
– المعرفة والفهم للإدارة البيئية والتقييم.
– القدرة على التنظيم وسرعة الاستجابة.
– القدرة على أداء العديد من المهام والتفاعل مع أصحاب المصلحة.
– إتقان اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).

2- أخصائي أوزون:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، الهندسة البيئية، علوم البيئة، الإدارة البيئية).
– إتقان اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).
– التواصل الفعال وضمان الجودة.
– جمع وتحليل البيانات وحل المشكلات.
– القدرة على تحديد وتقييم الأثر البيئي المستمر.
– المعرفة والفهم للإدارة البيئية والتقييم.
– المهارات القيادية والقدرة على التنظيم وسرعة الاستجابة.
– القدرة على أداء العديد من المهام والتفاعل مع أصحاب المصلحة.
– يفضّل شهادة مهنية مرتبطة بالعمل البيئي والتبريد والتكييف.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي مياه وبيئة بحرية: اضغط هنا

2- أخصائي أوزون: اضغط هنا

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