وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) توفر وظائف بمجال المشاريع والتقارير بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

– أخصائي مشاريع وتقارير بيئية.

الشروط المطلوبة:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال).

2- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

3- معرفة ببرامج الاوفيس وبرامج تحليل البيانات والمؤشرات بمستوى متقدم.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/03هـ الموافق 2023/01/25م.

طريقة التقديم:

– يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا