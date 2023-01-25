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وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

2023-01-25 الساعة 9:07
وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) توفر وظائف بمجال المشاريع والتقارير بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي مشاريع وتقارير بيئية.

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الشروط المطلوبة:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال).
2- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3- معرفة ببرامج الاوفيس وبرامج تحليل البيانات والمؤشرات بمستوى متقدم.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/03هـ الموافق 2023/01/25م.

طريقة التقديم:

– يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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