وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (مركز حكومي) توفر وظائف بمجال المشاريع والتقارير بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– أخصائي مشاريع وتقارير بيئية.
1- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال).
2- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3- معرفة ببرامج الاوفيس وبرامج تحليل البيانات والمؤشرات بمستوى متقدم.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/03هـ الموافق 2023/01/25م.
– يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا