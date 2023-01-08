وظائف بـ المعهد السعودي للإلكترونيات “سيهاي”

أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي) عبر موقع تويتر، عن فرص تدريب ينتهي بالتوظيف لحملة (الثانوية العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات :

الثانوية العامة (علمي).

دبلوم إنتاج كيميائي.

دبلوم إنتاج ميكانيكي

دبلوم مختبرات كيميائية.

دبلوم قوى كهربائية.

المميزات أثناء التدريب :

التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التسجيل .

مكافأة شهرية لا تقل من (3000) ريال أثناء التدريب.

تأمين طبي.

المزايا:

برنامج تدريبي ينتهي بالتوظيف مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

موقع التدريب في المعهد السعودي للإلكترونيات سيهاي بالدرعية.

مكافأة أثناء التدريب 3000 ريال.

تأمين طبي.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

طريقة التقديم:

أوضح المعهد أن التقديم مُتاح الآن، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).