وظائف بـ المعهد السعودي للإلكترونيات “سيهاي”

حساب المواطن: 4 قنوات رسمية لتقديم الخدمات للمستفيدين خبير: إيران متورطة في تصدير الشبو لدول العالم حكم نهائي مونديال 2022 يدير مباراة الشباب والاتحاد موسيماني ينفي تعاقد الأهلي مع نجم أورلاندو بايرتس الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو إغلاق مسارات الطريق للمتجه من ينبع إلى جدة الجماهير تشكو غلاء أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد الأرصاد: الضباب يحد الرؤية على 4 مناطق حتى الغد موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل اليدين
أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي) عبر موقع تويتر، عن فرص تدريب ينتهي بالتوظيف لحملة (الثانوية العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضح المعهد أن التقديم مُتاح الآن، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).