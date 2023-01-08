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لحملة مؤهل الثانوية العامة

وظائف بـ المعهد السعودي للإلكترونيات “سيهاي”

2023-01-08 الساعة 10:42
وظائف بـ المعهد السعودي للإلكترونيات “سيهاي”
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي) عبر موقع تويتر، عن فرص تدريب ينتهي بالتوظيف لحملة (الثانوية العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات :

  • الثانوية العامة (علمي).
  • دبلوم إنتاج كيميائي.
  • دبلوم إنتاج ميكانيكي
  • دبلوم مختبرات كيميائية.
  • دبلوم قوى كهربائية.

المميزات أثناء التدريب :

  • التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التسجيل .
  • مكافأة شهرية لا تقل من (3000) ريال أثناء التدريب.
  • تأمين طبي.

المزايا:

  • برنامج تدريبي ينتهي بالتوظيف مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
  • موقع التدريب في المعهد السعودي للإلكترونيات سيهاي بالدرعية.
  • مكافأة أثناء التدريب 3000 ريال.
  • تأمين طبي.
  • التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

طريقة التقديم:

أوضح المعهد أن التقديم مُتاح الآن، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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