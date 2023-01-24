حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة فبراير المقبل وظائف بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” 15 ألف ريال الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا الأراضي البيضاء يصدر فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى بمدينة الرياض مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف للعمل في الرياض الفالح: الرؤية أعطت مدن المملكة جودة الحياة ورفعت إنتاجية الفرد مكة وجازان الأعلى حرارة و3 مدن تسجل الأدنى بـ 6 مئوية شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات حالة التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بعد 12 يوماً من فصلهما الصحة تحدد المعدل المناسب لشرب القهوة يومياً
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 24يناير 2023م.
وللتقديم على الوظائف ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).