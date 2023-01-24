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في عدّة تخصصات للعمل في الرياض

وظائف بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

2023-01-24 الساعة 1:06
وظائف بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مهندس ذكاء اصطناعي رئيسي
  2. مستشار الأعمال
  3. عالم بيانات أول
  4. عالم أبحاث الذكاء الاصطناعي الرئيسي
  5. كبير علماء أبحاث الذكاء الاصطناعي
  6. سكرتير تنفيذي – مساعد إداري
  7. كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي
  8. مهندس بيانات أول.
  9. والمزيد …

طريقة التقديم:

وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 24يناير 2023م.

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وللتقديم على الوظائف ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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