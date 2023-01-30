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لا تشترط الخبرة

وظائف بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

2023-01-30 الساعة 9:40
وظائف بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية بالرياض (لا تشترط الخبرة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤول علاقات والدعم اللوجستي.

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الأنشطة الرئيسية:

– تحريك المعلومات في إطار مؤسسي.
– إبراز جهود الهيئة لدى القطاعات المستهدفة
– المشاركة في إعداد النشرات والإصدارات التي تصدر عن الهيئة.
– تنظيم الفعاليات المهنية لزيادة الوعي لدى الجمهور.

الدعم اللوجستي:

– تنفيذ الفعاليات الداخلية والخارجية وتأمين كافة احتياجاتها.
– تقديم الدعم اللوجستي للإدارات الداخلية حسب المهام والمسؤوليات.

التخطيط:

– إعداد آلية واضحة لإدارة الفعاليات.
– إعداد ميزانية تقديرية لتكاليف تنفيذ الفعاليات والمناسبات داخل وخارج الهيئة.

الاتصال والتواصل:

– القيام بكافة أعمال التنسيق المطلوبة لقيام الهيئة بالاتصال بالجهات المحلية والقطاع الخاص.

تمثيل الهيئة:

– تمثيل الهيئة في المشاركة بالمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية.

إعداد التقارير:

– إعداد تقارير الأداء لنشاطات الإدارة.

الشروط:

1- سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/23هـ الموافق 2023/02/14م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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