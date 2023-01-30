وظائف بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية بالرياض (لا تشترط الخبرة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤول علاقات والدعم اللوجستي.

الأنشطة الرئيسية:

– تحريك المعلومات في إطار مؤسسي.

– إبراز جهود الهيئة لدى القطاعات المستهدفة

– المشاركة في إعداد النشرات والإصدارات التي تصدر عن الهيئة.

– تنظيم الفعاليات المهنية لزيادة الوعي لدى الجمهور.

الدعم اللوجستي:

– تنفيذ الفعاليات الداخلية والخارجية وتأمين كافة احتياجاتها.

– تقديم الدعم اللوجستي للإدارات الداخلية حسب المهام والمسؤوليات.

التخطيط:

– إعداد آلية واضحة لإدارة الفعاليات.

– إعداد ميزانية تقديرية لتكاليف تنفيذ الفعاليات والمناسبات داخل وخارج الهيئة.

الاتصال والتواصل:

– القيام بكافة أعمال التنسيق المطلوبة لقيام الهيئة بالاتصال بالجهات المحلية والقطاع الخاص.

تمثيل الهيئة:

– تمثيل الهيئة في المشاركة بالمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية.

إعداد التقارير:

– إعداد تقارير الأداء لنشاطات الإدارة.

الشروط:

1- سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/23هـ الموافق 2023/02/14م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا