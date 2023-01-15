وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية إحباط تهريب 40 كجم من المخدر في جازان العدل تطلق خدمة الإشعار بأداء الحق عبر ناجز لتقليل المنازعات المالية وظائف بـ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حدثان عالميان يجذبان أنظار عشاق الرياضة نحو المملكة استقلال الأبناء يعزز فرص تطوير مهاراتهم وخبراتهم الحياتية استخراج إبرة خياطة من معدة مريضة في بريدة المرور تذكر بآلية الدخول إلى مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم أول أيام الشبط بعد توديع المربعانية مصرف الراجحي يوزع 5 مليارات أرباحاً نقدية عن عام 2022
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر موقع (LinkedIn)، وبالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) عن توفر عدد من الفرص الوظيفية الشاغرة للرجال والنساء، في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) حسب المتطلبات والتفاصيل التالية:
متدرب في الاتصال الداخلي (تمهير)
متطلبات البرنامج :
الشروط
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر موقع (LinkedIn): اضغط هنا