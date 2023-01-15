وظائف بـ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر موقع (LinkedIn)، وبالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) عن توفر عدد من الفرص الوظيفية الشاغرة للرجال والنساء، في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) حسب المتطلبات والتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج

متدرب في الاتصال الداخلي (تمهير)

متطلبات البرنامج :

خريج حديث

درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذي صلة

المعدل التراكمي: جيد جدًا

مهارات تواصل خطية وشفوية ممتازة

معرفة جيدة ببرامج مايكروسوفت أوفيس

الشروط

لم يسبق له الاستفادة من تمهير

غير مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ 6 أشهر

سعودي الجنسية

يجب أن تكون مسجلة في طاقات

لا يشترط الخبرة المسبقة.