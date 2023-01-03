وظائف بـ الهيئة الملكية عبر برنامج التأهيل والإحلال بعدة مدن

أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الكفاءة فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مخطط كهربائي.

– فني أجهزة تلفزيون.

– منسق إدارة المشاريع.

– إداري أنظمة.

– مهندس شبكات.

– مساعد.

– مهندس ميداني.

– فني تقنية المعلومات.

– مهندس شبكات أول.

أماكن العمل:

– الجبيل.

– جازان.

– ينبع.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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