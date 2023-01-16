وظائف بـ الهيئة الملكية في الجبيل

أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الكفاءة فأعلى (راتب 9,500 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مهندس أجهزة.

– إداري نظم.

– أمين مستودع.

– كبير الميكانيكيين.

– مفتش النفايات الخطرة.

– مشغل معدات ثقيلة.

– حرفي في الورشة.

– مشغل حاسب.

– أمين مستودع.

– مدير مشروع.

أماكن العمل:

– الجبيل.

– رأس الخير.

– ينبع.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا