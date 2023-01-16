وظائف بـ الهيئة الملكية في الجبيل

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أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الكفاءة فأعلى (راتب 9,500 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مهندس أجهزة.
– إداري نظم.
– أمين مستودع.
– كبير الميكانيكيين.
– مفتش النفايات الخطرة.
– مشغل معدات ثقيلة.
– حرفي في الورشة.
– مشغل حاسب.
– أمين مستودع.
– مدير مشروع.
– الجبيل.
– رأس الخير.
– ينبع.
– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
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