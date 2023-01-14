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للعمل في عدة مجالات

وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

2023-01-14 الساعة 3:35
وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير المشاركة المجتمعية
  2. مدير خدمات تكنولوجيا المعلومات
  3. أخصائي إدارة المواهب
  4.  مستشار محتوى الحياة البرية
  5.  مدير علاقات أعمال تكنولوجيا المعلومات
  6.  أخصائي مكتب السفر
  7.  تخطيط التعاقب الوظيفي
  8. قيادة تطوير المحتوى
  9. أخصائي تصميم منظمة أول
  10. قيادة إدارة التحصيل
  11.  مستشار مهندس مدني

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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