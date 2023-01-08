وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في 3 مدن

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف للدبلوم فأعلى في (الرياض، جدة، الأحساء)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مسؤول إداري (الرياض):

– درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية.

– يفضّل خبرة لا تقل عن سنة في المجال الإداري.

– لغة إنجليزية.

2- مسؤول شؤون طلاب ثاني (الأحساء):

– درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية والتعليمية.

– يفضّل خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

– لغة إنجليزية.

3- تقني أبحاث مخبرية (جدة):

– درجة البكالوريوس في علوم المختبرات.

– خبرة لا تقل عن سنتين في معمل الأبحاث.

– لغة إنجليزية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مسؤول إداري (الرياض):

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2- مسؤول شؤون طلاب ثاني (الأحساء):

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3- تقني أبحاث مخبرية (جدة):

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