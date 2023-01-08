وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في 3 مدن

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف للدبلوم فأعلى في (الرياض، جدة، الأحساء)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مسؤول إداري (الرياض):
– درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية.
– يفضّل خبرة لا تقل عن سنة في المجال الإداري.
– لغة إنجليزية.
2- مسؤول شؤون طلاب ثاني (الأحساء):
– درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية والتعليمية.
– يفضّل خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
3- تقني أبحاث مخبرية (جدة):
– درجة البكالوريوس في علوم المختبرات.
– خبرة لا تقل عن سنتين في معمل الأبحاث.
– لغة إنجليزية.
– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مسؤول إداري (الرياض):
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2- مسؤول شؤون طلاب ثاني (الأحساء):
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3- تقني أبحاث مخبرية (جدة):
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