وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات للعمل في (جدة ، الرياض)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:

1 – منسق التطوير المهني المستمر

COORDINATOR CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

2- أخصائي أول معلوماتية حيوية

BIOINFORMATICIAN I / KAIMRC