وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات للعمل في (جدة ، الرياض)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
1 – منسق التطوير المهني المستمر
COORDINATOR CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT
2- أخصائي أول معلوماتية حيوية
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم -( اضغط هنا ).