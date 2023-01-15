وظائف بـ شركة الأهلي إسناد في عدة مدن

أعلنت شركة الأهلي إسناد (Al Ahli Esnad)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فما فوق، لشغل أكثر من (95) وظيفة لحملة الثانوية فما فوق، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: محامي. (10 وظائف – الرياض، جدة، الدمام)