وظائف بـ شركة الأهلي إسناد في عدة مدن

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أعلنت شركة الأهلي إسناد (Al Ahli Esnad)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فما فوق، لشغل أكثر من (95) وظيفة لحملة الثانوية فما فوق، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة الأهلي إسناد، عبر موقعها الرسمي: (اضغط هنا).