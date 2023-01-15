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وظائف بـ شركة الأهلي إسناد في عدة مدن

2023-01-15 الساعة 12:01
وظائف بـ شركة الأهلي إسناد في عدة مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الأهلي إسناد (Al Ahli Esnad)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فما فوق، لشغل أكثر من (95) وظيفة لحملة الثانوية فما فوق، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محامي. (10 وظائف – الرياض، جدة، الدمام)
المؤهلات والخبرة
  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • حاصلاً على درجة البكالوريوس في القانون.
  • خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
  • إجادة استخدام الحاسب الآلي.
  • التفرغ التام.
  • إجادة صياغة العقود واللوائح القانونية.
  • حاصل على رخصة المحاماة وتكون سارية المفعول بما لا يقل عن 3 سنوات.
ممثل الخدمات الهاتفية. (+ 35 وظيفة – الرياض، جدة)
المؤهلات والخبرة
  •  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  •  حاصل على الشهادة الثانوية فأعلى.
  •  خبرة سنة في مجال العمل.
  •  إجادة اللغة العربية والانجليزية.
  •  متحدث لبق.
  •  يتحمل ضغط العمل.
  •  العمل بنظام المناوبة (الشفت).
  •  إجادة استخدام الحاسب الآلي.
  •  المعرفة بالعمل المصرفي والمنتجات المصرفية.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة الأهلي إسناد، عبر موقعها الرسمي: (اضغط هنا).

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