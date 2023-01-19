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في عددٍ من التخصصات

وظائف بـ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

2023-01-19 الساعة 10:38
وظائف بـ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مساعد أول – أسواق الكربون.
  2. الزميل الأول – تنظيم قطاع الكهرباء.
  3. زميل – الحلول الأولى.
  4. زميل – الرقمنة والأمن السيبراني.
  5. زميل – المواد الحرجة في قطاع الكهرباء.
  6. مساعد أول (أسواق الكربون).
  7. الزميل الأول (تقنيات إزالة الكربون).
  8. زميل الحلول الأول.
  9. والمزيد …

عن المركز:

  • مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز استشارات بحثي رائد في اقتصاديات الطاقة والاستدامة، يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة في المملكة وتوجيه السياسات العالمية من خلال المشورة القائمة على الأدلة والبحوث التطبيقية.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 يناير 2023م.

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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