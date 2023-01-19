وظائف بـ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مساعد أول – أسواق الكربون. الزميل الأول – تنظيم قطاع الكهرباء. زميل – الحلول الأولى. زميل – الرقمنة والأمن السيبراني. زميل – المواد الحرجة في قطاع الكهرباء. مساعد أول (أسواق الكربون). الزميل الأول (تقنيات إزالة الكربون). زميل الحلول الأول. والمزيد … عن المركز: