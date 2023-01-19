وظائف بـ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

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أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).