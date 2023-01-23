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للعمل في عدة مدن

وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو

2023-01-23 الساعة 12:24
وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو
المواطن - الرياض

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي روماتيزم الأطفال.
  2. جراح عام ، جراحة المسالك البولية.
  3. جراح الأوعية الدموية.
  4. جراح الصدر.
  5. مستشار الصحة العقلية المتقدم.
  6. مساعد طبيب أسنان مشارك.
  7. كبير مستشاري الصحة العقلية.
  8. مستشار مساعد للصحة العقلية.
  9. طبيب عام ، EMS,
  10. كبار طبيب الجرعات.
  11. أخصائي أعمال – تخطيط.
  12. طبيب عام ، الأشعة.
  13. أخصائي التخدير.
  14. أخصائي التمثيل الغذائي / الوراثة لدى الأطفال.
  15. مستشار مشارك.
  16. طبيب عام.
  17. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23يناير 2023م.

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حساب المواطن يوضح موقف المستفيد حال عدم توفر مستند الاستقلالية

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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