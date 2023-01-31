وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة لحملة الدبلوم أو البكالوريوس، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مخطط مخزون المواد.
الشروط:
1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة المواد، الصيدلة، إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة الدبلوم ولحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن سنتين.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/09هـ الموافق 2023/01/31م.
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