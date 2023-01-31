وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة لحملة الدبلوم أو البكالوريوس، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مخطط مخزون المواد.

الشروط:

1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة المواد، الصيدلة، إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة الدبلوم ولحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن سنتين.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/09هـ الموافق 2023/01/31م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا