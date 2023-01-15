وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة مختلف المؤهلات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات والمتطلبات الوظيفية: