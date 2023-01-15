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وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

2023-01-15 الساعة 1:59
وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)،  عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة مختلف المؤهلات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات والمتطلبات الوظيفية:

المؤهلات والخبرة
  • الحد الأدنى أو المطلوب: دبلوم لمدة سنتين في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 6 سنوات من الخبرة.
  • أو دبلوم 3 سنوات في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 4 سنوات من الخبرة.
  • أو درجة البكالوريوس في سكرتير طبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. أي خبرة المطلوبة.
  • التسجيل / الترخيص.
  • نتائج IELTS مطلوبة.
 
أخصائي العقود والمناقصات
المؤهلات والخبرة
  • الحد الأدنى أو المطلوب: درجة البكالوريوس في إدارة سلسلة التوريد ، وإدارة المواد ، والتخصص الإداري (مثل إدارة الأعمال ، وإدارة الرعاية الصحية ، والمالية ، والقانون ، وما إلى ذلك) ، وتخصص الرعاية الصحية (مثل الصيدلي ، والحلفاء ، وما إلى ذلك) أو المجالات الأخرى ذات الصلة. مع 6 سنوات من الخبرة.
  • يفضل: درجة الماجستير في إدارة سلسلة التوريد ، وإدارة المواد ، والتخصص الإداري (مثل إدارة الأعمال ، وإدارة الرعاية الصحية ، والمالية ، والقانون ، وما إلى ذلك) ، وتخصص الرعاية الصحية (مثل الصيدلي ، والحلفاء ، وما إلى ذلك) أو المجالات الأخرى ذات الصلة. مع 4 سنوات من الخبرة.
 
كبير فني مختبرات طبية
المؤهلات والخبرة
  • مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات ، ويفضل أن يكون ذلك في مختبر علم الأحياء الدقيقة.
  •  دبلوم في علوم المختبرات السريرية (الطبية)
  •  شهادة BLS
  •  ترخيص SCFHS
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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