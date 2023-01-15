وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة مختلف المؤهلات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات والمتطلبات الوظيفية:
السكرتير الطبي التنفيذي III
المؤهلات والخبرة
- الحد الأدنى أو المطلوب: دبلوم لمدة سنتين في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 6 سنوات من الخبرة.
- أو دبلوم 3 سنوات في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 4 سنوات من الخبرة.
- أو درجة البكالوريوس في سكرتير طبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. أي خبرة المطلوبة.
- التسجيل / الترخيص.
- نتائج IELTS مطلوبة.
أخصائي العقود والمناقصات
المؤهلات والخبرة
- الحد الأدنى أو المطلوب: درجة البكالوريوس في إدارة سلسلة التوريد ، وإدارة المواد ، والتخصص الإداري (مثل إدارة الأعمال ، وإدارة الرعاية الصحية ، والمالية ، والقانون ، وما إلى ذلك) ، وتخصص الرعاية الصحية (مثل الصيدلي ، والحلفاء ، وما إلى ذلك) أو المجالات الأخرى ذات الصلة. مع 6 سنوات من الخبرة.
- يفضل: درجة الماجستير في إدارة سلسلة التوريد ، وإدارة المواد ، والتخصص الإداري (مثل إدارة الأعمال ، وإدارة الرعاية الصحية ، والمالية ، والقانون ، وما إلى ذلك) ، وتخصص الرعاية الصحية (مثل الصيدلي ، والحلفاء ، وما إلى ذلك) أو المجالات الأخرى ذات الصلة. مع 4 سنوات من الخبرة.
كبير فني مختبرات طبية
المؤهلات والخبرة
- مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات ، ويفضل أن يكون ذلك في مختبر علم الأحياء الدقيقة.
- دبلوم في علوم المختبرات السريرية (الطبية)
- شهادة BLS
- ترخيص SCFHS
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