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وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

2023-01-19 الساعة 9:58
وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير الحالات الطبية.
  2. كبير محللي الشبكات.
  3. استشاري جراحة الفم والوجه والفكين.
  4. استشاري تخدير.
  5. مدير خدمات الموارد البشرية.
  6. سكرتير ثاني.
  7. محلل التكامل.
  8. محلل ثاني رأس المال البشري.
  9. مساعد رئيس تمريض.
  10. منسق إداري أول.
  11. مساعد مدير خدمات العقود.
  12. مدير مساعد التدريب والتطوير.
  13. مساعد رئيس تمريض.
  14. عالم أبحاث مساعد.
  15. مُمثل خدمات الأعمال.
  16. عالم أبحاث مشارك.
  17. نجار ثاني.
  18. نجار أول.
  19. نجار ثاني.
  20. أخصائي الصيدلية السريرية.
  21. منسق أبحاث سريرية.
  22. مشغل معالجة مياه أول.
  23. معاون إدارة مواد.
  24. مدرب سريري.
  25. عالم إكلينيكي.
  26. طباخ أول.
  27. طباخ ثاني.
  28. مدير الإدارة العامة للخدمات المساندة.
  29. كهربائي ثاني.
  30. مستشار تنفيذي المخاطر والامتثال.
  31. ممثل مالي ثاني.
  32. مساعد خدمات الطعام.
  33. رئيس تمريض.
  34. مدير المدفوعات.
  35. مدير خدمات الإسكان.
  36. محلل المعلومات الصحية.
  37. سكرتير أول.
  38. سكرتير ثاني.
  39. عامل نظافة.
  40. فني مختبر.
  41. مساعد مغسلة.
  42. مساعد صيانة.
  43. مساعد المواد .
  44. مساعد المواد.
  45. مقنن جرعات إشعاعية.
  46. فني غاز طبي.
  47. فيزيائي طبي أول.
  48. فيزيائي طبي رابع.
  49. أخصائي مختبر.
  50. مساعد فني مراقبة.
  51. فني رعاية المرضى.
  52. مساعد علاقات مرضى.
  53. أخصائي علاقات المرضى.
  54. صيدلاني ثاني.
  55. صيدلاني ثالث.
  56. مشغل محطة أول.
  57. مساعد سباك.
  58. سباك ثاني.
  59. تقني الوظائف الرئوية.
  60. منسق جودة ونوعية.
  61. أخصائي العلاج بالأشعة.
  62. فني أشعة.
  63. كبير المحاسبين.
  64. كبير مراجعي الحسابات.
  65. كبير السكرتاريين.
  66. كبير أخصائيي مقياس الجرعات.
  67. كبير مشغلين المحطات.
  68. كبير أخصائيي العلاج الإشعاعي.
  69. ممرض أول.
  70. مشرف قسم خدمات الطعام.
  71. مشرف المختبر الطبي.
  72. مشرف مكتب المتطوعين.
  73. مخطط الإمدادات ثاني.
  74. مساعد أول سلسلة الإمدادات.
  75. مساعد ثاني سلسلة الإمدادات.
  76. مقدم طعام.
  77. كاتب جناح.
  78. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 19 يناير 2023م.

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