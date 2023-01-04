وظائف بـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل من سيول عارمة بالمدينة سدافكو تعلن توزيع 96 مليون ريال أرباحًا للنصف الأول وظائف لدى شركة معادن في عدة مدن حساب المواطن: 4 خطوات لرفع عقد الإيجار الإلكتروني الموحد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول وثلوج في 10 مناطق توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في عدد من المناطق تعليم الرياض: الدراسة عن بعد غدًا رونالدو ناطقًا باللغة العربية: أنا عالمي
أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة (مُحلل علاقات مستفيدين) لا تشترط الخبرة، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مُحلل علاقات مستفيدين.
1- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الصناعية، نظم المعلومات الإدارية).
2- حديثي التخرج (سنتين فأقل).
3- المعدل التراكمي (ممتاز) أو ما يعادله.
4- يفضّل من لديه خبرة في مجال علاقات المستفيدين.
5- إتقان اللغتين العربية والانجليزية تحدثاً وكتابة.
6- المعرفة الأساسية بالبرامج المكتبية والبرمجيات المختلفة للأعمال المكتبية ومعالجات النصوص.
7- القدرة على العمل بفاعلية ضمن فرق العمل في مشاريع الهيئة القائمة.
– المساهمة في تطوير وإدارة التواصل الفاعل مع المستفيدين من طالبي التراخيص والمرخص لهم من قبل الهيئة.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/11هـ الموافق 2023/01/04م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):اضغط هنا