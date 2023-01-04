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وظائف بـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

2023-01-04 الساعة 8:39
وظائف بـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة (مُحلل علاقات مستفيدين) لا تشترط الخبرة، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُحلل علاقات مستفيدين.

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الشروط:

1- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الصناعية، نظم المعلومات الإدارية).
2- حديثي التخرج (سنتين فأقل).
3- المعدل التراكمي (ممتاز) أو ما يعادله.
4- يفضّل من لديه خبرة في مجال علاقات المستفيدين.
5- إتقان اللغتين العربية والانجليزية تحدثاً وكتابة.
6- المعرفة الأساسية بالبرامج المكتبية والبرمجيات المختلفة للأعمال المكتبية ومعالجات النصوص.
7- القدرة على العمل بفاعلية ضمن فرق العمل في مشاريع الهيئة القائمة.

ملخص الوظيفة:

– المساهمة في تطوير وإدارة التواصل الفاعل مع المستفيدين من طالبي التراخيص والمرخص لهم من قبل الهيئة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/11هـ الموافق 2023/01/04م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):اضغط هنا

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