وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
مدير إدارة الميزانية
المؤهلات والخبرة
محلل تطوير أعمال
مدير إدارة البيانات
المؤهلات والخبرة
مساعد إداري
المؤهلات والخبرة