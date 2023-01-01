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للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى

وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

2023-01-01 الساعة 2:19
وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس فأعلى؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي :

مدير إدارة الميزانية

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المؤهلات والخبرة

  • سنوات من الخبرة الحد الأدنى: 8 الحد الأقصى: 10
  • درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

محلل تطوير أعمال

  • سنوات من الخبرة الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 0
  • درجة البكالوريوس إدارة الأعمال أو الهندسة أو التخصص ذي الصلة

مدير إدارة البيانات

المؤهلات والخبرة

  • سنوات من الخبرة الحد الأدنى: 6 الحد الأقصى: 8
  • درجة البكالوريوس علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات أو التخصصات ذات الصلة

مساعد إداري

المؤهلات والخبرة

  • شهادة دبلوم
  • سنوات من الخبرة الحد الأدنى: 2 الحد الأقصى: 4

طريقة التقديم:

وأوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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