وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات

أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي قانوني (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– لغة إنجليزية.

1- رئيس قسم الدعم الفني (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

– لغة إنجليزية.

2- مدير شؤون الحوكمة واستمرارية الأعمال (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال ذي صلة.

– لغة إنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/12الموافق 2023/01/05.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]