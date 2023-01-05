Icon

ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية Icon الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي Icon 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات Icon في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا Icon اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل Icon اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن Icon الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم Icon 4 خطوات لتعديل نوع الدرس لـ النمط المتزامن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
بالمجالات الإدارية والقانونية والتقنية بمدينة الرياض

وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات

2023-01-05 الساعة 8:45
وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي قانوني (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– لغة إنجليزية.

قد يهمّك أيضاً
Img

نصائح مهمة لمرضى الربو للتعامل مع الحالة المطرية

Img

لحظة اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمصلى قبة الصخرة

1- رئيس قسم الدعم الفني (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.

2-  مدير شؤون الحوكمة واستمرارية الأعمال (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال ذي صلة.
– لغة إنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/12الموافق 2023/01/05.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
بوليتيكو: أمريكا ترى أن أوكرانيا تمر بلحظة...
العالم

بوليتيكو: أمريكا ترى أن أوكرانيا تمر بلحظة...

العالم
السلاسل الجبلية بالسعودية ميزة تنافسية عالمية
السعودية اليوم

السلاسل الجبلية بالسعودية ميزة تنافسية عالمية

السعودية اليوم
المرور: غرامة عدم تثبيت لوحات المركبة بمكانها...
السعودية اليوم

المرور: غرامة عدم تثبيت لوحات المركبة بمكانها...

السعودية اليوم
وثائقي هاري وميجان يسيء للعائلة المالكة
العالم

وثائقي هاري وميجان يسيء للعائلة المالكة

العالم
طالبان: لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن...
العالم

طالبان: لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن...

العالم
فريق سعودي يتأهل للمسابقة العالمية للبرمجة 2023
السعودية اليوم

فريق سعودي يتأهل للمسابقة العالمية للبرمجة 2023

السعودية اليوم
انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط تطلعات عريضة
العالم

انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط تطلعات عريضة

العالم