وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات

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أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي قانوني (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– لغة إنجليزية.
1- رئيس قسم الدعم الفني (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
2- مدير شؤون الحوكمة واستمرارية الأعمال (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال ذي صلة.
– لغة إنجليزية.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/12الموافق 2023/01/05.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]