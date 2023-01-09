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في عددٍ من التخصصات

وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

2023-01-09 الساعة 11:14
وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مساعد خدمات الإسكان.
  2. مساعد استجمام.
  3. مساعد رياضي.
  4. مدير إدارة خدمات الإسكان.
  5. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل استخدام متصفح Firefox) واتباع الخطوات التالية:

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    • تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد.
    •  كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) والضغط (Search).
    •  اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).

رابط التقديم

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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