وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مساعد خدمات الإسكان. مساعد استجمام. مساعد رياضي. مدير إدارة خدمات الإسكان. والمزيد … طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل استخدام متصفح Firefox) واتباع الخطوات التالية: قد يهمّك أيضاً قتلى وجرحى في انفجارين بالصومال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الدخول على بوابة التوظيف: تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد. كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) والضغط (Search). اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).

رابط التقديم رابط التقديم – (اضغط هنا).