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لمختلف المؤهلات الدراسية

وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

2023-01-08 الساعة 12:46
وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)،  عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة مختلف المؤهلات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

استشاري مساعد – جراحة الأطفال 
المؤهلات والخبرة
  • تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS ومقبولة لدى KAAUH.
  • الانتهاء بنجاح من التدريب.
  • مؤهل الدراسات العليا حسب التخصص المناسب المعترف به من قبل SCHS والمقبول لدى KAAUH.
  • يجب أن يفي التسجيل / الترخيص الحالي لـ SCHS أو ما يعادله أو المرشح بمعايير SCHS لمنصب المسجل.
  • الانتهاء بنجاح من سنتين (2) أو أكثر من التدريب في مجال التخصص المعترف به من قبل SCHS ومقبول من KAAUH.
  • خبرة (3) سنوات من الخبرة الإكلينيكية كمسجل أو ما يعادلها في التخصص الفرعي بعد التأهيل في معهد مقبول لدى جامعة الملك عبدالعزيز.
  • المرشحون الحاصلون على مؤهل مقبول على رتبة مستشار مشارك معفاة من الخبرة.
استشاري مساعد – طوارئ الأطفال
المؤهلات والخبرة
  •  تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.
  •  إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.
  •  شهادة بالتخصص المناسب المعترف به من قبل SCHS.
  •  يجب أن يفي التسجيل / الترخيص الحالي لـ SCHS أو ما يعادله أو المرشح بمعايير SCHS للمسجل.
  •  الانتهاء بنجاح من سنتين (2) أو أكثر من التدريب في التخصص المعترف به من قبل SCHS مع الترخيص اللاحق كمسجل.
مدير التحسين المستمر
المؤهلات والخبرة
  • درجة البكالوريوس في الإدارة أو مهنة الرعاية الصحية (أي الطب والتمريض والصيدلة وإدارة المستشفيات) التي يجب أن تكون فيها الخبرة لمدة سنتين كحد أدنى في مستشفى بسعة 300+ سرير في تحسين الجودة. الشهادة الاحترافية المعتمدة في جودة الرعاية الصحية (CPHQ) أو ما يعادلها. مع 9 سنوات من الخبرة.
  • شهادة مهنية في جودة الرعاية الصحية (CPHQ) أو ما يعادلها.
  • يفضل  درجة الماجستير في الإدارة أو جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى أو العلوم ذات الصلة. . مع 7 سنوات من الخبرة.
  • دكتوراه في الإدارة أو جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى أو العلوم ذات الصلة. . مع 2 سنوات من الخبرة.

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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رابط التقديم – (اضغط هنا).

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