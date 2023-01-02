وظائف بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي
شريك أعمال رأس المال البشري
المسؤوليات
- يقوم بتنفيذ ومتابعة العمليات اليومية بالقسم لضمان استمرارية العمل أو يعمل على تفويض من يتابع عنه
- يقدم الدعم للمديرين والإدارة العليا في تنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير ذات الصلة بالقسم وإبراز ما إذا كانت هناك حاجة لأي تغيير في العملية
- يرفع التقارير الدورية لأداء القسم عن تطور سير العمل والتحديات إلى رئيس الإدارة أو مدير عام الإدارة
- يتبع سياسات وإجراءات السلامة والجودة والتنظيمية والامتثال باللوائح المعدة من قبل الهيئة
- يساعد مدير القسم في التطوير والتحسين في سياسات القسم وإجراءاته وأنظمته وممارساته بما يتوافق مع سياسات وإجراءات القطاع
- شريك أعمال الموارد البشرية
- يعمل جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا المعلومات لإجراء تقييمات منتظمة وإدخال تحسينات على نظام معلومات الموارد البشرية
- يعمل عن كثب مع الإدارة المعنية لتحديد احتياجات التدريب والتطوير من أجل تطوير الأدوات المناسبة لضمان استجابة كفاءات الموظفين لاحتياجات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
- يعمل عن كثب مع الإدارات لتحديد احتياجات القوى العاملة، لتطوير خطط التوظيف المناسبة التي تستجيب لاحتياجات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
- يقدم توصيات بشأن مختلف جوانب الموارد البشرية بناءً على الأدلة المستمدة من تحليل البيانات
- يجمع ويحلل البيانات المتعلقة بحالة الموارد البشرية متعددة الوظائف ويحدد المجالات الضعيفة والقوية للمساعدة في تحديد أولويات قضايا الموارد البشرية وتلبية الاحتياجات
- تمثيل القسم في اجتماعات الموارد البشرية
- يتأكد من تنفيذ جميع مبادرات الموارد البشرية (الاستراتيجية، التشغيلية والثقافية والتغييرية) تأكد من أنها تساهم في تحقيق الإستراتيجية
- يعمل على تنفيذ استراتيجية الدائرة والتأكد من تقديم الدعم المناسب لضمان تحقيق النتائج المطلوبة
المؤهلات والخبرة
- خبرة عملية 6 سنوات
- شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الموارد البشرية ومجالاتها أو ما يعادلها
طريقة التقديم:
للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة: