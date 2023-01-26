وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أمين مكتبة: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم المكتبات والمعلومات.
– مساعد أمين مكتبة: شهادة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية.
– مشغل رسومات: شهادة الدبلوم في التخصص ذي الصلة.
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 4 رجب 1444هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 18 رجب 1444هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)