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وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للأوقاف

2023-01-04 الساعة 9:36
وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للأوقاف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف مُمثلة في (قسم استقطاب الكفاءات) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة بمجال السكرتارية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سكرتير أول – الأنظمة واللوائح.

المهام الوظيفة:

1- تصدير وتوريد المعاملات.
2- تنظيم الاجتماعات وكتابة محاضر الاجتماع.
3- متابعة المعاملات الخاصة بالقطاع أو الإدارة المعنية عبر النظام.
4- إعداد وكتابة التقارير والخطابات الرسمية.
5- كتابة المحاضر الخاصة بالجان.
6- المحافظة على سرية المعلومات وخصوصيتها.
7- تقديم الدعم اللازم، وأداء أي مهام أخرى يتم التكليف بها.

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المهارات والقدرات المطلوبة للوظيفة:

1- معرفة إعداد الخطابات والمكاتبات الرسمية .
2- مهارات التنظيم وإدارة الوقت.
3- الإلمام الكافي للتعامل مع الحاسب الآلي.
4- الخبرة في مجال الصادر والوارد.
5- القدرة على تحمل ضغوط العمل.

الشروط:

1- سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص مشابه.

المزايا:

1- تأمين صحي يغطي آباء الموظفين.
2- بدل تعليم الأطفال.
3- برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/11هـ الموافق 2023/01/04م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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