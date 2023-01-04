وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للأوقاف

وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل من سيول عارمة بالمدينة سدافكو تعلن توزيع 96 مليون ريال أرباحًا للنصف الأول وظائف لدى شركة معادن في عدة مدن حساب المواطن: 4 خطوات لرفع عقد الإيجار الإلكتروني الموحد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول وثلوج في 10 مناطق توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في عدد من المناطق تعليم الرياض: الدراسة عن بعد غدًا رونالدو ناطقًا باللغة العربية: أنا عالمي
– سكرتير أول – الأنظمة واللوائح.
1- تصدير وتوريد المعاملات.
2- تنظيم الاجتماعات وكتابة محاضر الاجتماع.
3- متابعة المعاملات الخاصة بالقطاع أو الإدارة المعنية عبر النظام.
4- إعداد وكتابة التقارير والخطابات الرسمية.
5- كتابة المحاضر الخاصة بالجان.
6- المحافظة على سرية المعلومات وخصوصيتها.
7- تقديم الدعم اللازم، وأداء أي مهام أخرى يتم التكليف بها.
1- معرفة إعداد الخطابات والمكاتبات الرسمية .
2- مهارات التنظيم وإدارة الوقت.
3- الإلمام الكافي للتعامل مع الحاسب الآلي.
4- الخبرة في مجال الصادر والوارد.
5- القدرة على تحمل ضغوط العمل.
1- سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص مشابه.
1- تأمين صحي يغطي آباء الموظفين.
2- بدل تعليم الأطفال.
3- برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/11هـ الموافق 2023/01/04م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا