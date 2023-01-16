Icon

إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا Icon إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4 دول خليجية بينها السعودية Icon برنامج خدمة ضيوف الرحمن يوفر وظائف لمختلف التخصصات Icon مبكية الحصني.. أوله تقلبات جوية وجريان وادي الرمة من عجائبه Icon موسم الرياض يعلن أوقات عمل منطقة بوليفارد وورلد لليوم فقط Icon وظائف بـ الهيئة الملكية في الجبيل Icon التدريب التقني تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث Icon الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد رسوم أداء الفريضة Icon حساب المواطن: القرض العقاري لا يؤثر على الاستحقاق Icon توقعات بذروة الحالة الممطرة العاشرة اليوم وغدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
لحملة الشهادة الجامعية للعمل بالرياض

وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي

2023-01-16 الساعة 9:47
وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) توفر وظائف شاغرة لحملة (الشهادة الجامعية) بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة

1- مُحلل تخطيط وتطوير رأس المال البشري (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– لغة إنجليزية.

قد يهمّك أيضاً
Img

أدوية الكوليسترول تؤثر على وظائف الكلى في 3 حالات

Img

استخراج إبرة خياطة من معدة مريضة في بريدة

2- مسؤول أول إدارة التغيير (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.

3- قائد فريق علم البيانات (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الرياضيات، الإحصاء، علوم الحاسب، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.

4- مدير التخطيط الرقمي والمشاريع (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/06/23هـ الموافق 2023/01/16م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجمال وسره في لغة الضاد
العالم

الجمال وسره في لغة الضاد

العالم
تعادل سلبي يحسم مباراة المقاولون ضد الزمالك
الرياضة

تعادل سلبي يحسم مباراة المقاولون ضد الزمالك

الرياضة
الأخضر يقص شريط مبارياته بـ خليجي 25...
الرياضة

الأخضر يقص شريط مبارياته بـ خليجي 25...

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة...
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة...

السعودية اليوم
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق: أمطار...
السعودية اليوم

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق: أمطار...

السعودية اليوم
النصر يبيع نجمه مقابل 10 ملايين يورو
الرياضة

النصر يبيع نجمه مقابل 10 ملايين يورو

الرياضة
تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس...
السعودية اليوم

تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس...

السعودية اليوم
رغم شبح الإفلاس.. لبنان الأكثر إنفاقًا على...
السعودية اليوم

رغم شبح الإفلاس.. لبنان الأكثر إنفاقًا على...

السعودية اليوم