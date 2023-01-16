وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي

أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) توفر وظائف شاغرة لحملة (الشهادة الجامعية) بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة



1- مُحلل تخطيط وتطوير رأس المال البشري (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– لغة إنجليزية.

2- مسؤول أول إدارة التغيير (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

– لغة إنجليزية.

3- قائد فريق علم البيانات (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الرياضيات، الإحصاء، علوم الحاسب، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

– لغة إنجليزية.

4- مدير التخطيط الرقمي والمشاريع (تفاصيل):

– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

– لغة إنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/06/23هـ الموافق 2023/01/16م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]