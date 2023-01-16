وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي

إغلاق عقبة المحمدية بمحافظة الطائف مؤقتًا إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4 دول خليجية بينها السعودية برنامج خدمة ضيوف الرحمن يوفر وظائف لمختلف التخصصات مبكية الحصني.. أوله تقلبات جوية وجريان وادي الرمة من عجائبه موسم الرياض يعلن أوقات عمل منطقة بوليفارد وورلد لليوم فقط وظائف بـ الهيئة الملكية في الجبيل التدريب التقني تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد رسوم أداء الفريضة حساب المواطن: القرض العقاري لا يؤثر على الاستحقاق توقعات بذروة الحالة الممطرة العاشرة اليوم وغدًا
أعلن مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) توفر وظائف شاغرة لحملة (الشهادة الجامعية) بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مُحلل تخطيط وتطوير رأس المال البشري (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– لغة إنجليزية.
2- مسؤول أول إدارة التغيير (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
3- قائد فريق علم البيانات (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الرياضيات، الإحصاء، علوم الحاسب، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
4- مدير التخطيط الرقمي والمشاريع (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الحاسب، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/06/23هـ الموافق 2023/01/16م.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]