وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سعود الطبية للجنسين

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض فتح التوظيف (رجال / نساء) في العديد من التخصصات والمجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي تخطيط إمداد.
2- محاسب – إدارة الإمداد.
3- أخصائي مشتريات – إدارة الإمداد.
4- مهندس نظم معلومات.
5- مهندس تخطيط أجهزة طبية.
6- وظائف طبية.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المواد.
– المحاسبة.
– الإدارة المالية.
– تقنية المعلومات.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الطبية.
– الهندسة المعمارية.
– الهندسة المدنية.
– تخصصات طبية.
– أو ما يعادلها.
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م.
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