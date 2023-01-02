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في العديد من التخصصات

وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سعود الطبية للجنسين

2023-01-02 الساعة 8:53
وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سعود الطبية للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض فتح التوظيف (رجال / نساء) في العديد من التخصصات والمجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي تخطيط إمداد.
2- محاسب – إدارة الإمداد.
3- أخصائي مشتريات – إدارة الإمداد.
4- مهندس نظم معلومات.
5- مهندس تخطيط أجهزة طبية.
6- وظائف طبية.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– إدارة المواد.
– المحاسبة.
– الإدارة المالية.
– تقنية المعلومات.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الطبية.
– الهندسة المعمارية.
– الهندسة المدنية.
– تخصصات طبية.
– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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