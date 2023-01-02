وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سعود الطبية للجنسين

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض فتح التوظيف (رجال / نساء) في العديد من التخصصات والمجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي تخطيط إمداد.

2- محاسب – إدارة الإمداد.

3- أخصائي مشتريات – إدارة الإمداد.

4- مهندس نظم معلومات.

5- مهندس تخطيط أجهزة طبية.

6- وظائف طبية.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– إدارة المواد.

– المحاسبة.

– الإدارة المالية.

– تقنية المعلومات.

– الهندسة الصناعية.

– الهندسة الطبية.

– الهندسة المعمارية.

– الهندسة المدنية.

– تخصصات طبية.

– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا