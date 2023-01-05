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لحملة مختلف المؤهلات

وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن

2023-01-05 الساعة 10:51
وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة مختلف المؤهلات، واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

مسجل أول – جراحة العظام

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المؤهلات والخبرة

  • شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.
  • شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
  • رخصة طبية سارية المفعول كمسجل أول لممارسة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  • خبرة مهنية لا تقل عن سنتين (2) في ممارسة تخصصه بعد حصوله على درجة مهنية طبية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي.

المسجل – طب الأسرة والمجتمع (الأمراض الجلدية)

المؤهلات والخبرة

  • شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية
  • الطب المعترف بها.
  • شهادة تخصص فرعي / زمالة  مثل البورد  السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
  • الترخيص الحالي ساري المفعول كمسجل لممارسة الطب المعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • شهادة دعم الحياة الأساسية الحالية الصالحة (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  • الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

Registart (جراحة العظام)

المؤهلات والخبرة

  • شهادة الطب (MBBS) تخرج من درجة معترف بها
  • كلية الطب.
  • شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
  • الترخيص الحالي ساري المفعول كمسجل لممارسة الطب المعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • شهادة دعم الحياة الأساسية الحالية الصالحة (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  • الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

 

المسجل – طب الأسرة والمجتمع (الجراحة العامة)

المؤهلات والخبرة

  • شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.
  • شهادة تخصص فرعي / زمالة  مثل البورد  السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
  • الترخيص الحالي ساري المفعول كمسجل لممارسة الطب المعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • شهادة دعم الحياة الأساسية الحالية الصالحة (BLS) أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  • الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

 

مسجل أول Ob-Gyn

المؤهلات والخبرة

  • شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.
  • شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.
  • رخصة طبية سارية المفعول كمسجل أول لممارسة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.
  • خبرة مهنية لا تقل عن سنتين (2) في ممارسة تخصصه بعد حصوله على درجة مهنية طبية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي.

 

طريقة التقديم:

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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