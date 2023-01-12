وظائف شاغرة بفروع العليان القابضة في 3 مدن

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل مالي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو ما يعادلها.

– مشرف مستودع (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، إدارة الأعمال).

– ممثل مبيعات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)