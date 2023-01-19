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وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة

2023-01-19 الساعة 9:35
وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير الحسابات/ المدفوعات (جدة).

– محاسب عام (جدة).

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 19 يناير 2023م.

وأفادت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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