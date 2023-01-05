وظائف شاغرة بفروع الكفاح القابضة

أعلنت شركة الكفاح القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف الكفاح القابضة

وأبرزت شركة الكفاح القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أمين المخزن (الرياض).

– مدير الإنتاج (عدد وظيفتين/ الدمام).

– فني معدات ثقيلة/ هيدروليكي (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الكفاح القابضة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)