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وظائف شاغرة بفروع بوبا للتأمين في 3 مدن

2023-01-17 الساعة 10:04
وظائف شاغرة بفروع بوبا للتأمين في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والعلا، والرياض.

تفاصيل وظائف بوبا

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد أول/ مركز الاتصال (جدة).

– مساعد أول/ خدمة عملاء الحسابات (العلا).

– أخصائي تسويق ودعم (عدد وظيفتين/ جدة).

– مساعد مدير التسعير (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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