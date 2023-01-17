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وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار

2023-01-17 الساعة 11:24
وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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وظائف إدارية شاغرة في صدارة للكيميائيات

– أخصائي المشتريات (الرياض).

– مدير قسم ضمان الجودة (الرياض).

– محاسب المدفوعات (تبوك).

– أخصائي تطوير برمجيات تقنية المعلومات (الرياض).

– مستشار تقني أول (الرياض).

– مستشار وظيفي أول (الرياض).

– مستشار تقني (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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