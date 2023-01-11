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وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

2023-01-11 الساعة 10:33
وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير أول فريق ضمان الجودة/ المخبز (جدة): شهادة الدبلوم في تخصصات: (علوم الأغذية، الكيمياء، الأحياء الدقيقة، الهندسة الكيميائية، تقنية المخابز)، ويفضل شهادة البكالوريوس.

– موظف مشتريات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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