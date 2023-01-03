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وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon الدراسة عن بُعد عبر البلاك بورد بجامعة طيبة غدًا Icon السيول ترسم لوحات جمالية بحديقة جبل أحد ومرتفعات الجماوات Icon استمرار الدراسة عن بُعد غدًا في القريات والقويعية Icon هوية اللاعب الذي يُقدم كريستيانو رونالدو للجماهير Icon مارسيلو غروهي باق في الاتحاد حتى 2024 Icon نانسي بيلوسي تسلم مطرقة مجلس النواب الأمريكي للجمهوريين Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعتي حائل وأم القرى Icon مرسول بارك يُجهز بروفة حفل تقديم كريستيانو رونالدو Icon رونالدو يُتابع رباعي النصر عبر الإنستجرام Icon

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وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

2023-01-03 الساعة 7:23
وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني إلكترونيات الطيران (الظهران).

– أخصائي طاقم جوي (الظهران).

– مدرب أكاديمي (الدمام).

– مهندس مشروع أول (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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