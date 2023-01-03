وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS الدراسة عن بُعد عبر البلاك بورد بجامعة طيبة غدًا السيول ترسم لوحات جمالية بحديقة جبل أحد ومرتفعات الجماوات استمرار الدراسة عن بُعد غدًا في القريات والقويعية هوية اللاعب الذي يُقدم كريستيانو رونالدو للجماهير مارسيلو غروهي باق في الاتحاد حتى 2024 نانسي بيلوسي تسلم مطرقة مجلس النواب الأمريكي للجمهوريين تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعتي حائل وأم القرى مرسول بارك يُجهز بروفة حفل تقديم كريستيانو رونالدو رونالدو يُتابع رباعي النصر عبر الإنستجرام
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والدمام، والرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني إلكترونيات الطيران (الظهران).
– أخصائي طاقم جوي (الظهران).
– مدرب أكاديمي (الدمام).
– مهندس مشروع أول (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)