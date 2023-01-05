وظائف شاغرة بفروع طيران الإمارات

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أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة الشهادة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– تنفيذي مبيعات أول (الرياض).
– وكيل مبيعات وخدمة العملاء (جدة).
وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يناير 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)