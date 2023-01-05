وظائف شاغرة بفروع مجموعة المجدوعي

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أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام.
وأبرزت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– تنفيذي مبيعات أول/ الحلول اللوجستية (عدد وظيفتين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة).
– مشرف ساحة/ حلول السيارات (عدد 3 وظائف/ الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)