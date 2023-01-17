وظائف شاغرة بفروع مركز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب طوارئ.

– أخصائي أول العلاج الإشعاعي.

– أخصائي الأعمال/ التخطيط.

– طبيب أشعة.

– أخصائي التخدير.

– أخصائي التمثيل الغذائي/ طب الأطفال الوراثي.

– مساعد استشاري.

– أخصائي أمراض النطق واللغة.

– طبيب عام.

– أخصائي أول طب طوارئ.

– مساعد أخصائي معالج تنفسي.

– أخصائي جراحة المسالك البولية.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)