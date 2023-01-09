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وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 4 مدن

2023-01-09 الساعة 8:16
وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 4 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران، والرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

– مسؤول نمذجة سيناريو الأسطول/ التايفون (الطائف).

– مشرف متجر الاطارات والعجلات/ التايفون (الطائف).

– مدير الصيانة/ التايفون (الطائف).

– مشرف إلكترونيات الطيران/ ورشة الليزر (الظهران).

– مشرف فني محركات (الظهران).

– أخصائي نفسي (الرياض).

– رئيس المنتجات (الرياض).

– أخصائي سلامة أول (تبوك).

– فني خلية الاختبار (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 23 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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