وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 4 مدن

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة ومدارس حفر الباطن اعرف قيمة حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 62 وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال للمرة الثانية خلال يوم واحد الصين تجري مناورات حول تايوان باريس سان جيرمان يكشف برنامجه لودية نجوم النصر والهلال وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار ماريغا يغيب عن مواجهة الهلال ضد الرائد وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر برعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف القمة العالمية للتقنية الحيوية سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران، والرياض، وتبوك.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول نمذجة سيناريو الأسطول/ التايفون (الطائف).
– مشرف متجر الاطارات والعجلات/ التايفون (الطائف).
– مدير الصيانة/ التايفون (الطائف).
– مشرف إلكترونيات الطيران/ ورشة الليزر (الظهران).
– مشرف فني محركات (الظهران).
– أخصائي نفسي (الرياض).
– رئيس المنتجات (الرياض).
– أخصائي سلامة أول (تبوك).
– فني خلية الاختبار (الظهران).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 23 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)