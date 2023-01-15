وظائف شاغرة بمجموعة المجدوعي في 6 مدن

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أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وجدة، وينبع، ورابغ.
وأبرزت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي مبيعات أول (عدد وظيفتين/ الرياض).
– مشرف ساحة (عدد 3 وظائف/ الدمام).
– مسؤول السلامة (الجبيل، والرياض، وجدة، وينبع، ورابغ).
وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)