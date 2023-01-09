وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل في 3 مدن

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أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في جدة، والرياض، والدمام.
وأبرزت شركة عبداللطيف جميل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مندوب تحصيل هاتفي (عدد 3 وظائف/ جدة).
– مدير تطوير الأعمال (جدة).
– موظف مبيعات (عدد وظيفتين/ الرياض).
– محصل (عدد وظيفتين/ الرياض).
– موظف مبيعات (الدمام).
وأوضحت شركة عبداللطيف جميل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)