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وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل في 3 مدن

2023-01-09 الساعة 2:44
وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في جدة، والرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وأبرزت شركة عبداللطيف جميل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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باقات الحج تظهر حسب المقاعد المتاحة بكل باقة

– مندوب تحصيل هاتفي (عدد 3 وظائف/ جدة).

– مدير تطوير الأعمال (جدة).

– موظف مبيعات (عدد وظيفتين/ الرياض).

– محصل (عدد وظيفتين/ الرياض).

– موظف مبيعات (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة عبداللطيف جميل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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